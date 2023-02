L’Académie Mohammed VI, clé du succès du foot marocain

Inauguré en 2009, l’Académie Mohammed VI est devenue un complexe incontournable dans un continent en manque criant d’infrastructures sportives.Au cœur du succès du Maroc en coupe du monde de football Qatar 2022, une structure d’excellence a joué un rôle majeur : l’Académie Mohammed VI. Ce « projet structurant », impulsé et financé par le roi Mohammed VI, a pour objectif de booster la formation au niveau local. Il traduit aussi l’intérêt royal accordé à un secteur devenu très prometteur.

L’Académie Mohammed VI est érigée en pleine forêt de la Maâmora, poumon vert de la région de Rabat, la capitale administrative, des communes de Salé et Kénitra. Un projet ambitieux de plusieurs bâtiments érigé sur 29,3 hectares dont le coût global est estimé à 63 millions d’euros.

Ce centre d’excellence est doté d’infrastructures et d’équipements de pointe conformes aux standards de la Fédération international de football association (Fifa), qui en font l’un des plus importants du monde. Il est destiné à accueillir les équipes nationales marocaines en stage de préparation, ainsi que les équipes nationales étrangères. L’érection de ce projet, entre dans la mise à niveau des infrastructures sportives entamée par le Maroc depuis plus d’une décennie.

Le complexe ultramoderne dispose d’hôtels avec ces commodités qui servent de résidence à l’équipe nationale du Maroc (66 chambres et 4 suites). Il accueille aussi les sélections U17 (45 chambres d’une capacité de 80 lits) et U23 (3 blocs d’hébergement d’une capacité de 150 lits) et les gardiens de but (54 chambres d’une capacité globale de 98 lits).

L’Académie comporte aussi quatre terrains de football en gazon naturel, trois terrains de football en gazon synthétique, un terrain de football couvert, un terrain de football en hybride, une salle de ré-athlétisation pouvant accueillir des matches de futsal, une piscine olympique en plein air, deux courts de tennis et un terrain de beach soccer.

Centre médical de pointe

Pour veiller à la santé des pensionnaires, un centre de médecine du sport et de la performance nouvelle génération qui répond aux normes Fifa y est érigé. En ce sens, qu’il propose des services de physiothérapie, d’épreuves d’effort, de dentisterie, d’ophtalmologie, de traumatologie, de psychologie, de podologie, de médecine nutritionnelle, de radiologie, d’échographie, d’électrothérapie, d’ostéodensitométrie, de cryothérapie et d’une unité médicale mobile d’urgence

« Cette structure se veut un édifice aux normes internationales, dans la mesure où elle dispose de toutes les caractéristiques et exigences relatives aux entraînements et formations bénéficiant à toutes les sélections nationales », a indiqué Hassan Kharbouch, le directeur du complexe Mohammed VI de football.

Ces performances sportives du royaume, sont le résultat d’une planification et d’une exécution méthodique sur plusieurs années. Elles ont permis aux Lions de l’Atlas d’atteindre les demi-finales de la dernière coupe du monde, de s’installer dans la foulée en tête du classement Fifa et surtout de devenir la première nation africaine la mieux classée au plan mondial (11e).

Au niveau des clubs, le Wydad Atheltic club (WAC) a remporté l’année dernière la Ligue des champions tandis que la Renaissance sportive Berkane s’est adjugé la coupe de la Confédération. Chez les dames, l’équipe nationale de football féminine est vice-championne d’Afrique alors qu’en club les FAR (Forces armées royales) ont remporté la Ligue africaine des champions.

Un levier du sport et du tourisme

L’Académie s’est imposée comme l’une des plus grandes pépinières du royaume encourageant notamment les notions de vitesse, de saut et de duels dans la formation des jeunes. Grâce à ses performances, elle est classée parmi les meilleurs centres de formation à l’heure actuelle. Véritable mine d’or de talents, la structure a placé quatre joueurs dans la sélection marocaine, demi-finaliste de la coupe du monde au Qatar : Ahmed Reda Tagnaouti, Azzedine Ounahi, Youssef En-Nesiry et Nayef Aguerd.

« Le Maroc a mis les gros moyens ces dernières années et les résultats suivent. La place de demi-finaliste lors de la dernière coupe n’est pas le fruit du hasard. Aujourd’hui, le même constat est visible au niveau des clubs qui triomphent dans les compétitions de club en Afrique », a magnifié, Simon Assari, journaliste à l’Agence ghanéenne de presse (GNA).

Ce projet d’excellence s’est implanté dans d’autres villes comme Tanger (nord), Oujda (est) et Agadir (centre) afin de dénicher les pépites les plus prometteuses du pays pour centraliser la formation dans la capitale

« Le Maroc a montré la voie à certains pays africains. Le pays a prouvé lors de la coupe de la dernière coupe du monde, que l’Afrique pouvait rivaliser avec les meilleures nations de football au monde en misant sur une bonne formation et des infrastructures de qualité. Ce que le Maroc a réalisé doit être cité en exemple », a indiqué Guy Elongo, journaliste à l’Agence congolaise de presse (ACP).

Depuis 2017, plus de quarante (40) conventions de partenariat ont été signées entre la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et ses homologues africaines visant l’échange d’expériences et d’expertises en matière de formation, d’encadrement et d’arbitrage, l’organisation de matches amicaux et de stages et rencontres officielles au Maroc.

Au moment où pays accueille pour le troisième fois le Mondial des clubs de football de la Fifa après 2013 et 2014, l’ouverture de cet édifice sportif aux sélections africaines et étrangères un levier de développement du tourisme national qui devrait permettre de promouvoir le rayonnement du royaume à international .