Du 13 au 18 septembre 2021 se déroule le concours « Génies en Herbe OHADA ». 11 pays y sont représentés. Le coup d’envoi est donné au Palais du 15 janvier de N’Djamena, au Tchad.

C’est la première fois qu’un pays d’Afrique centrale organise le concours « Génies en Herbe OHADA ». Plusieurs personnalités au rang desquels, le ministre tchadien de la justice, l’ambassade de France au Tchad, Président de l’Union des anciens étudiants de l’Université Libre de Bruxelles en France, le conseiller du recteur de l’Université de Likasi (RDC) ont pris part à la cérémonie d’ouverture. Ainsi que des diplomates et des partenaires financiers.

La 12ème édition du concours « Génies en Herbe OHADA » permet de désigner les meilleurs médiateurs des pays africains. Son objectif est de promouvoir et vulgariser le droit OHADA. Cette vulgarisation se fait en milieu universitaire. Ceci pour préparer les experts de demain. Et surtout de pallier le manque ou l’insuffisance des cadres d’expression de ce droit dans les universités de l’espace OHADA. Et donc « L’important n’est pas de gagner, mais de participer », fait savoir le ministre tchadien de la justice. Ce concours contribue à faire connaitre l’OHADA dans les écoles et universités africaines.

Le Tchad est représenté par trois jeunes ambassadeurs. Notamment, Nedéou Fabrice, Mbaiondoum Alexis et Adam Tidjani Saboun. Les autres pays sont, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Togo, le Mali et le Bénin

Les ambassadeurs du Tchad au concours « Génies en Herbe OHADA » reçus par le ministre de la justice