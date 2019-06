La télévision camerounaise lance une chaîne de sports le 6 juin (officiel)

La Cameroon Radio and Television (CRTV, publique) a annoncé, sur sa plateforme numérique visitée ce lundi à APA, le lancement le 6 juin prochain d’une chaîne entièrement dédiée au sport et au divertissement dénommée « CRTV Sports and Entertainment ».Cette nouvelle télévision, émettant en continu, offrira un large éventail de programmes dans lesquels le sport et le divertissement auront une place de choix.

C’est en octobre 2015, au sortir du Forum national sur les contenus de la télévision numérique terrestre (TNT), que la CRTV avait annoncé la migration processuelle de ses contenus avec l’avènement de six nouvelles chaînes thématiques.

Celles-ci seront, en dehors de la chaîne généraliste, constituées de la chaîne d’informations en continu CRTV News qui est opérationnelle depuis janvier 2018, de CRTV Régionale, de CRTV Sports and Entertainment, de CRTV Culture et de CRTV Youth (jeunes en anglais).