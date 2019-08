La Tabaski sous le signe de la paix et de l’unité au Cameroun

Des appels à la paix et à l’unité ont dominé les prédications à l’occasion de la célébration ce dimanche de la fête de la Tabaski au Cameroun.Très tôt dans la matinée, aidés par le soleil plutôt au rendez-vous aujourd’hui après cinq jours ininterrompus de la pluie à Douala, des milliers de fidèles musulmans ont pris d’assaut les mosquées et autres lieux de prière aménagés pour la circonstance, pour réaffirmer leur foi à Allah.

A la mosquée Centrale de Douala où se sont donné rendez-vous des centaines de personnes, l’imam Malick Farouk a invité les musulmans et les non musulmans à préserver la paix, et à œuvrer sans relâche pour l’unité des enfants de Dieu.

« Nous appelons les Camerounais en général et la communauté musulmane en particulier à promouvoir l’unité nationale, la sécurité et le vivre ensemble », a-t-il indiqué.

Raison pour laquelle des intentions de prières ont été adressées dans ce sens à travers le pays, question de permettre aux enfants de ce pays de « préserver ces acquis qui n’ont pas de prix », a-t-il insisté.

Des propos qui rejoignent ceux de Bouba Goï Goï, imam de la mosquée du Complexe islamique de Tsinga, pour qui « notre pays traverse une crise, et c’est pour cela que nous insistons toujours sur le sujet ».

En tout état de cause, les prédicateurs ont prié pour la paix dans le monde entier, pour que des enfants de Dieu cessent de s’entre-tuer et de s’autodétruire.

« Nous prions Allah afin de nous préserver du mal, de préserver nos familles, notre société et notre pays tout entier », a ajouté le guide religieux.

Dans les différentes prêches, il a a été rappelé la signification de la fête du sacrifice où Abraham, obéissant à Dieu a voulu sacrifier son fils Ismaël et juste au moment où il approchait son couteau de son fils, une voix l’arrêta : « Ô Abraham ! Tu as réalisé ce que tu avais vu en songe. C’est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. »

Cette soumission et cette confiance absolue en Dieu que commémorent chaque année des millions de musulmans.