La sortie de Macky Sall sur Khalifa Sall en vedette dans la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA commentent principalement la sortie de Macky Sall qui a confié à RFI que l’éventualité d’une grâce pour l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, ne dépendait que de sa « volonté » et de son « désir » en tant que chef de l’Etat.« Le jour où j’en aurai le désir, je le ferai », a répondu Macky Sall au média français, repris par Vox Populi, ajoutant que « la grâce est un pouvoir constitutionnel du président de la République. Ça ne dépend que de lui, et de lui tout seul ».

Cette déclaration a suscité plusieurs réactions. Si le conseiller politique de Khalifa Sall Moussa Tine note que Macky Sall « confirme tout », Gallo Diao, lui, indique que « cette sortie maladroite prouve à suffisance que Khalifa Sall reste un otage politique ».

Ainsi par la « volonté » et le « désir » de Macky, souligne Walf Quotidien, « Khalifa Sall reste au trou ».

Et selon Le Quotidien, cette déclaration « dégoûte les Khalifistes ». Elle est en effet « indigne d’un président », déplore Cheikh Guèye, proche de l’ex-maire.

Toutefois, le quotidien national Le Soleil, sous le titre « entre vérité des faits et travestissement », tente de faire « quelques recadrages » sur cette affaire qui « souffre de nombre d’amalgames et travestissements de faits pourtant avérés et sans conteste ».

Sur un tout autre sujet, Le Soleil revient sur les moments forts de la levée du corps du « patriote » Amath Dansokho qui a reçu à l’occasion un « hommage de la Nation ».

Revenant sur ses « dernières volontés », L’Observateur précise pour sa part qu’il a été inhumé hier dimanche à Saint-Louis (nord) alors qu’il est originaire de Kédougou (est).

EnQuête consacre sa Une au défunt dirigeant du Parti de l’indépendance et du travail (PIT, gauche) et dit : « Adieu combattant ! »

Par ailleurs, le journal note que Dansokho a été élevé au rang de Commandeur de l’ordre national du Lion à titre posthume, tout en retraçant son parcours avec notamment « sa rencontre avec Che Guevara à la frontière de la Guinée ».