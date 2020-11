La Société financière internationale effectue une mission au Tchad

Une délégation de la Société financière internationale (IFC) effectue une mission du 23 au 29 novembre 2020 au Tchad. Elle est conduite par son représentant régional pour l’Afrique centrale, Sylvain Kakou

Au cours de sa mission, la délégation rencontrera les autorités tchadiennes, des représentants du secteur privé, des autorités de régulation ainsi que des partenaires au développement pour discuter des opportunités d’engagement de l’institution au Tchad et dans la Région du Sahel.

La mission offrira également l’opportunité de présenter Monsieur Jean Marcel Niankoun , le nouveau Représentant d’IFC pour le Tchad. IFC intervient au Tchad depuis 1999 à travers des financements et des services conseil au gouvernement dans le domaine de l’amélioration de l’environnement des affaires.

Il est à noter qu’elle est la plus importante institution mondiale d’aide au développement dont les activités sont axées sur le secteur privé dans les marchés émergents. Elle collabore avec plus de 2 000 entreprises à travers le monde et consacre son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et de débouchés là où ils font le plus défaut.