La Sierra Leone va ouvrir lundi un consulat général à Dakhla

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Sierra Leone, David Francis, a annoncé, jeudi à Rabat, que son pays va ouvrir lundi prochain un consulat général à Dakhla, dans les provinces du sud du Maroc. »Au regard des relations distinguées liant nos deux pays, la Sierra Leone va procéder à l’ouverture officielle d’une ambassade à Rabat et d’un consulat général à Dakhla », a-t-il dit lors d’un point de presse conjoint avec son homologue marocain, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens.

Pour la Sierra Leone, « le Sahara est un territoire sous la souveraineté du Maroc », a affirmé le diplomate sierra-léonais.

De son côté, M. Bourita s’est félicité de l’annonce de la Sierra Leone d’ouvrir un consulat général à Dakhla, soulignant qu’à travers cette décision, les relations entre les deux pays connaissent aujourd’hui un « saut qualitatif ».

« Il s’agit de la 25 représentation consulaire à être ouverte dans les provinces du sud du Maroc ces derniers mois », a noté le ministre, relevant que « cela atteste du soutien continu au niveau international, notamment sur le plan africain, à la marocanité du Sahara ».

A l’issue de leur entrevue, les deux parties ont signé une feuille de route de la coopération entre le Maroc et la Sierra-Leone dans le but de consolider les relations bilatérales dans plusieurs domaines.

Le document signé a trait aux domaines de l’éducation et formation, la Coopération technique, la promotion économique et les investissements et la coopération dans le domaine de la sécurité. La feuille de route porte également sur les échanges de visites officielles.