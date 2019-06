La Secrétaire générale de l’OIF s’entretient avec Ali Bongo Ondimba

La secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Louise Mishikiwabo s’est entretenue, lundi à Libreville, avec le chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba.Ali Bongo Ondimba et son hôte ont fait un tour d’horizon des défis auxquels l’espace francophone fait face. Ils ont affiché leur volonté de hisser à un niveau plus élevé les relations qui existent entre le Gabon et cette organisation.



La secrétaire générale de la Francophonie a saisi l’occasion qui lui a été donnée pour présenter au président gabonais son programme ainsi que les actions menées, notamment celles en faveur de la jeunesse, de la femme en général, de l’égalité Homme-femme et de l’entreprenariat.





En fonction depuis janvier 2019, Mme Louise Mushikiwabo avait été nommée par consensus au poste de Secrétaire Général de cette organisation internationale en octobre dernier. Elle a été soutenue par l’ensemble des pays de l’Union africaine.