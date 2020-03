La santé de l’opposant ivoirien Alain Lobognon ne suscite aucune inquiétude, (Administration pénitentiaire)

Le directeur de l’administration pénitentiaire ivoirienne Coulibaly Boubacar a indiqué, samedi, que l’état de santé d’Alain Lobognon, un député proche de Guillaume Soro en détention depuis décembre dernier, ne suscite « aucune inquiétude» contrairement aux affirmations de ses avocats.«(…) L’administration pénitentiaire tient à rassurer que l’état de santé de M. Alain Lobognon ne suscite aucune inquiétude et trouve infondé l’appel à sa mise en liberté», a affirmé M. Coulibaly dans un communiqué, soulignant que son institution n’entend plus tolérer davantage les récurrentes rumeurs tendant à jeter le discrédit sur ses animateurs et au-delà sur l’ensemble de l’institution judiciaire.

Poursuivant, M. Coulibaly a annoncé qu’une suite judiciaire sera réservée à la divulgation de «fausses nouvelles » sur les conditions de détention et l’état de santé des pensionnaires des établissements pénitentiaires.

Jeudi dernier dans un communiqué, le collectif des avocats du député Alain Lobognon en détention depuis décembre dernier pour « diffusion de fausses nouvelles » ont affirmé que celui-ci est dans un état sanitaire « extrêmement critique, méconnaissable, affaibli et amaigri ».

Depuis décembre dernier après le retour avorté à Abidjan de Guillaume Soro, l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, plusieurs députés et élus locaux de son mouvement «Générations et peuples solidaires» (GPS), son mouvement politique, sont en détention pour «diffusion de fausses nouvelles ».