Dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays, la Fédération de Russie se dit prête à aider la république du Tchad dans le processus de réparation et de modernisation des équipements de production soviétique

Certains équipements de l’armée tchadienne sont produits par la Russie. C’est dans ce cadre que le pays de Vladmir Poutine se dit prêt à accompagner le Tchad dans, la réparation, et la modernisation des équipements de production : « soviétique et russe ».

Ainsi, au cours d’une concertation avec une délégation tchadienne le 24 juin 2021 à Moscou, le vice-ministre russe de la Défense, le colonel général Alexandre Fomine fait savoir que des spécialistes de son pays sont prêts à accompagner Le Tchad dans ce processus. Il laisse entendre que : « l’armée tchadienne est équipée d’un grand nombre d’équipements militaires de production soviétique et russe ». « Nos États sont liés par des liens d’amitié à long terme et très forts, des liens très étroits dans le domaine de la coopération militaire et technique. Nous avons une histoire très riche. Nous apportons une aide au renforcement des capacités de défense de nos États, et donc à la protection de la souveraineté, de l’intégrité territoriale », poursuit-il



Le Vice-ministre russe de la Défense confie que : « la République du Tchad est armée d’un vaste ensemble d’équipements militaires et spéciaux de production soviétique et russe, qui nécessitent des réparations, un entretien et une modernisation réguliers. Et nous sommes prêts pour un tel travail. »