La réunion du secrétariat exécutif de l’APR à la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA font la part belle à la réunion du secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (parti au pouvoir).« Macky en sen (secrétariat exécutif national) », « Il faut arrêter », « Macky panse ses plaies », « Macky éteint le feu », titrent respectivement Le Quotidien, L’ Observateur, Enquête et Sud Quotidien qui reviennent largement sur la première réunion du secrétariat exécutif national du parti au pouvoir après la formation du premier gouvernement du second mandat de Macky Sall.

A ce propos, Sud Quotidien reprend cette déclaration du chef de l’Etat à l’endroit de ses militants mécontents de la composition du nouveau gouvernement : « Le changement ne signifie pas que vous êtes incompétents ». Pour sa part, L’Observateur souligne que le président de la République a demandé à ses partisans « d’arrêter » parce que « Le gouvernement n’est pas la seule station où on peut servir l’Etat ».

Selon Le Quotidien, Macky Sall a lancé à ses militants : « Je ne dois aucune explication à un ministre que je mute ou que je démets ». Puis, à ses compagnons qui ont occupé des postes durant tout le septennat mais n’ayant pu être reconduits, il a rappelé ceci : « Même les plus grands joueurs sortent en cours de match ».

Enquête, relativisant l’ambiance électrique décrite par ses pairs, estime que « Macky Sall (a) fait dans la câlinothérapie » lors de la réunion du secrétariat exécutif de son parti.

« Après avoir rassuré les ministres sortants et ceux qui n’ont pas été choisis pour faire partie du nouvel attelage gouvernemental, le président Macky Sall a invité, hier, ses alliés à s’approprier et à soutenir les grandes réformes qu’il a engagées, notamment la suppression annoncée du poste de Premier ministre », écrit le journal.

Le quotidien national revient sur cette même actualité et arbore cette titraille : « Un secrétariat exécutif national de l’APR pas comme les autres : Le discours de réarment de Macky Sall – Une réunion de très courte durée en mode fast track – La formation du nouveau a été difficile et douloureuse – Ceux des nôtres qui me parlent par la presse, je ne les écoutent pas et il perdent de la valeur à mes yeux – Il est temps qu’on apprenne à analyser nos contreperformances et à cesser nous vilipender – A l’heure de la prospective, Macky Sall invite à une réflexion +pour structurer l’Apr + ».

Sous le titre « Macky actionne la machine », L’AS revient sur l’appel au dialogue lancé par le président de la République et informe qu’« En réunion du Secrétariat exécutif national de l’Apr, le chef de l’Etat a demandé expressément à son ministre de l’Intérieur de prendre langue avec les acteurs, notamment la classe politique et la société civile pour définir, de commun accord, le cahier de charges et les termes de référence de la journée nationale du dialogue du 28 mai prochain ».

Sur un tout autre sujet, WalfQuotidien revient sur ce qu’il qualifie de « L’équation Mimi Touré » et soutient à sa page 3 que « A moins que le président Macky Sall n’invente encore une autre institution taillée sur mesure pour elle, comme il l’avait fait avec la création du poste d’envoyée spéciale du président de la République, il n’existe plus aucune pointure pour Aminata Touré. Ancien Premier ministre, elle chausse désormais du triple X, ce qui fait qu’elle ne peut plus occuper une autre fonction de moindre importance ».