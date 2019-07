La rencontre Bédié-Gbagbo et le meeting du RHDP à Ferké font la Une des journaux ivoiriens

La rencontre annoncée à Bruxelles en Belgique entre les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ainsi que la cérémonie d’hommage au chef de l’Etat Alassane Ouattara, organisée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir), à Ferkessédougou, dans le fief de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro font la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, samedi, sur l’ensemble du territoire national.« Bédié (président du PDCI-RDA) – Gbagbo (président du FPI)/ Rencontre historique : voici la vraie date », barre en Une Le Nouveau Réveil. « C’est totalement bouclé pour les prochaines heures, voici la date et à quel moment de la journée Bédié et Gbagbo vont se rencontrer », reprend Soir Info.

Les journaux ivoiriens s’intéressent également au meeting-cérémonie d’hommage au chef de l’Etat à Ferkessédougou. A ce propos, Le Patriote fait remarquer que tout le Grand Nord est debout, ce samedi, derrière Alassane Ouattara dans le cadre de l’hommage qui lui est dédié pour ses actions de développement.

« 11 régions de Côte d’Ivoire reconnaissantes au grand homme d’Etat. Tous les détails d’un événement qui s’annonce grandiose et exceptionnel », complète ce quotidien proche du pouvoir, là où L’Inter croit savoir ce que le RHDP réserve à Soro aujourd’hui, dans sa ville natale.

Ce qui fait dire à Le Matin que le compte à rebours de 2020 a démarré avec 2 grands événements qui ont tout bouleversé cette semaine.