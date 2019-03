La réélection provisoire de Macky Sall en vedette dans la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA traitent principalement de la victoire au premier tour de la présidentielle de 2019 du président sortant Macky Sall, suite aux résultats provisoires proclamés hier jeudi par la Commission nationale de recensement des votes (CNRV).« Le coup KO de Macky », « Le choix du peuple », « Macky le coup KO », « Un poing c’est tout », tels sont les titres qui barrent successivement les Unes de Sud Quotidien, Libération, VoxPopuli et L’Observateur.

Là où ces journaux privés célèbrent la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Le Soleil précise que « Macky Sall (est) réélu au 1er tour avec 58,27% » des voix.

C’est du « Sall au cœur », affiche Le Quotidien, faisant allusion au livre autobiographique (Le Sénégal au cœur) de Macky Sall publié juste avant le début de la campagne.

Avec son score de 58,27% des voix, note le journal, « Macky bat le record de Wade en 2007 », année pendant laquelle il dirigeait la campagne de son prédécesseur à cette présidentielle où son actuel opposant Idrissa Seck, qui se présentait pour la première fois, était arrivé deuxième.

Toutefois, relève Le Quotidien, les 4 candidats de l’opposition, dont ce dernier, ont rejeté cette victoire provisoire de Macky Sall même s’ils ne feront pas de recours devant le Conseil constitutionnel.

A travers ce rejet « en bloc », WalfQuotidien estime qu’on va « vers une contestation de la légitimité de Macky ».

Et déjà, juste après la proclamation provisoire des résultats, « des manifs » ont éclaté à l’Université de Dakar, à Thiès et Ziguinchor, rapporte le quotidien Les Echos qui souligne, par ailleurs, que « les forces de l’ordre sont en état d’alerte maximale partout ».

Toutefois, conseille Me Amadou Aly Kane dans ce journal, « le président (Macky Sall) doit mener une politique de réconciliation et d’ouverture en amnistiant Karim et Khalifa ».