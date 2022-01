La razzia de l’opposition aux Locales 2022 à la Une de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA titrent principalement sur la défaite de la majorité présidentielle dans plusieurs communes et villes du pays lors des élections locales du 23 janvier.Le Quotidien titre sur les tendances favorables à Yewwi Askan Wi (libérer le peuple en wolof), « la vague verte » qui a surclassé les élections municipales dans plusieurs villes et communes. Pour Libération, c’est « le naufrage de BBY (Benno Bokk Yakaar) », la coalition présidentielle qui a perdu la capitale Dakar, Ziguinchor (sud) et plusieurs autres communes.

Vox Populi indique qu’un « autre vent souffle », insistant sur la « déroute capitale de BBY à Dakar, Guédiawaye, Ziguinchor et Kaolack ». A Thiès, Dr Babacar Diop de YAW est « félicité par le maire sortant » Talla Sylla même si « BBY ne s’avoue pas vaincue ».

Analysant les résultats des élections locales d’hier, EnQuête parle de « grand séisme » là où L’Observateur évoque « la razzia » pour Yewwi. Benno Bokk Yakaar est « laminée à Dakar, Guédiawaye, Rufisque, Ziguinchor, Kaolack », rapporte ce journal qui s’intéresse aussi à la « grandeur et (la) décadence de ténors candidats de la majorité ».

L’AS note que « le vent YAW souffle sur le pays » là où Walf Quotidien souligne que « Yewwi prend le pouvoir ».

Le Soleil donne « les grandes tendances d’un scrutin calme ». Le quotidien national indique que Benno « reconnaît sa défaite » à Ziguinchor et Dakar alors que le ministre de l’Intérieur est « satisfait du dispositif » du scrutin.

Sur la CAN 2022, le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, déclare dans Stades qu’ils veulent « gagner » le huitième de finale contre le Cap-Vert de mardi et « montrer » un visage différent que celui des phases de poules.