La RAM primée pour ses performances opérationnelles et financières

La compagnie marocaine d’aviation civile, Royal Air Maroc, a remporté deux prix en tant que meilleure compagnie dans les catégories « Global Operations » et « Best improved financial results » attribués par l’Association des Compagnies Aériennes Africaines (AFRAA) lors de sa 51ème assemblée générale annuelle tenue du 10 au 12 novembre à l’île Maurice.Ces prix traduisent la dynamique enclenchée par la compagnie nationale tant sur le plan opérationnel que financier en 2018, indique un communiqué de la RAM parvenu à APA.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette reconnaissance internationale, d’autant plus que le jury est composé des professionnels du secteurde transport aérien à même de mesurer l’ampleur de nos efforts et de nos performances en matière de services en faveur de notre clientèle ainsi que dans le domaine financier. Cette consécration nous incite également à redoubler d’efforts pour la réalisation d’un marché unique africain du transport aérien qui permettra de supprimer les barrières de protectionnisme afin d’aboutir à un essor du trafic aérien dans notre continent, porté principalement par les compagnies africaines ; et ce, dans l’intérêt des économies de nos pays et de nos concitoyens », indique le Président Directeur Général de Royal Air Maroc, Hamid ADDOU, cité par le communiqué.

Placé sous le thème « Le succès dans une Afrique intégrée et interconnectée », ce sommet a réuni les responsables des compagnies aériennes africaines, les responsables des autorités de l’aviation civile, les partenaires stratégiques de l’industrie de l’aviation (dont notamment IATA, OACI, AFCAC) et les experts du transport aérien.

Les travaux de cette rencontre ont permis d’aborder des questions relatives au transport aérien en Afrique et de confronter les différents modèles et stratégies de développement du secteur. Les conclusions tirées des discussions et des travaux de l’assemblée générale constitueront ainsi des références continentales ainsi que des catalyseurs vitaux pour la croissance d’un secteur du transport aérien africain compétitif et intégré à l’échelle mondiale.

L’African Airlines Association (AFRAA), également connue sous le nom d’Association des compagnies aériennes africaines, est une organisation professionnelle regroupant les compagnies aériennes basées en Afrique. Fondée à Accra (Ghana) en 1968 et ayant aujourd’hui son siège à Nairobi (Kenya), l’AFRAA a pour objectif d’établir et de faciliter la coopération entre les compagnies aériennes africaines.

Elle s’est imposée comme mission de communiquer aux parties prenantes africaines les développements du secteur et de promouvoir l’industrie aéronautique africaine. Les nombreux événements organisés par l’association permettent aux opérateurs continentaux de débattre des défis et enjeux nationaux et régionaux et de développer des stratégies de partenariat et de coopération multilatérales.

L’AFRAA compte aujourd’hui, 37 membres et près d’une quarantaine de partenaires représentant plusieurs activités liées au transport aérien et à l’industrie de l’aviation.