La presse sénégalaise raconte la fête de l’indépendance

Les journaux sénégalais, parvenus vendredi à APA, font la part belle au défilé civil et militaire, commémorant le 59èmeanniversaire de l’indépendance du Sénégal, qui a eu lieu hier jeudi au boulevard du Général de Gaulle de Dakar.Sous le titre « Une parade triomphale ! », L’Observateur indique que « l’Armée (avait) le cœur à la fête ». Ce journal rapporte aussi les propos du président de la République qui a promis de « poursuivre l’équipement des Forces de défense et de sécurité ».

De l’avis de WalfQuotidien, « Macky (Sall) promet la lune et les étoiles aux Armées ». Pour EnQuête, Macky Sall a pris une « option militaire » afin de renforcer la « sécurité nationale » et se préparer face aux menaces (externes) multiformes ». Ce journal informe que le chef de l’Etat s’est engagé pour le « rehaussement des moyens logistiques des Forces de défense et de sécurité ».

Vox Populi souligne que celui qui présidera aux destinées du Sénégal durant les cinq prochaines années, s’est dit « rassuré » par l’impressionnant défilé civil et militaire qui a duré plus de 4 heures. Pour sa part, Sud Quotidien fait « chapeau bas » à tous les participants qu’ils soient militaires, paramilitaires ou civils.

Poursuivant, ce journal note que les « écoliers, les majorettes… (étaient) en démonstration (et) l’Armée a exhibé son arsenal ». Dans les colonnes de ce journal, le président de la République s’est dit « rassuré par la cohérence de notre concept de défense ».

De son côté, Libération fait savoir que « le Sénégal exhibe sa force de frappe militaire ». Toutes choses qui font dire au journal Le Soleil que « l’Armée assure et nous rassure ». En effet, selon le quotidien national, « le défilé militaire et paramilitaire de cette année est marqué par des innovations les unes plus attrayantes que les autres. Mais ce fut surtout un moment de partage du potentiel des Forces de défense et de sécurité avec la population ».

En ce qui concerne le message à la nation du chef de l’Etat prononcé la veille de la fête de l’indépendance, L’AS souligne que « Macky Sall (est) en croisade contre la perte des valeurs citoyennes » là où Vox Populi estime qu’il « engage le plus vaste chantier de son second mandat ».

Sud Quotidien indique que le président de la République « plaide (pour) la culture de la citoyenneté ». A en croire l’analyste politique Yoro Dia, interviewé par L’Observateur, « c’est l’une des déclarations les plus importantes de Macky Sall depuis qu’il est président ».