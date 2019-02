La presse sénégalaise ouvre la campagne électorale pour la présidentielle

Les quotidiens sénégalais, parus samedi, sont déjà aux couleurs de la campagne électorale pour la présidentielle, qui s’ouvre ce 3 février 2019 à minuit.« Ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle, ce dimanche-21 jours pour convaincre », titre Vox Populi, soulignant que Macky et Madické s’élancent à Mbacké, Idy à Thiès, Sonko et Issa Sall à Dakar.

Pour la campagne électorale, L’As note que « la Rts (radio-télévision sénégalaise, publique) exhibe son arsenal » pour le temps d’antenne de 7 mn qui sera accordé à chacun des cinq candidats.

« Présidentielle 2019-Heures de campagne. Un combat à cinq inconnues », lit-on à la Une du Quotidien.

De son côté, Sud Quotidien note : « Présidentielle 2019-Marchandage en vue d’une alliance avec Idy, Macky ou…Khalifa et Aïda, en prolongation ! »

En attendant, ce journal informe que l’ex-président Me Abdoulaye Wade débarque à Dakar jeudi.

Pour le soutien de Me Abdoulaye Wade, Khalifa Sall et Aïda Mbodj, EnQuête constate que « le suspense perdure » et fait que « les trois forces de l’opposition se font désirer ».

« Alliance avec un candidat-Les Khalifistes et Aïda Mbodj prolongent le suspense », écrit L’As, dans lequel journal, Banda Diop, maire la Patte d’Oie à Dakar affirme : « Je soutiens Macky Sall, mais je ne transhume pas ».

Dans Le Quotidien, le maire de Médina, Bamba Fall se prononce sur une éventuelle consigne de vote de son mentor Khalifa Sall et affirme : « Je n’accepterai aucun +ndiguel+ ».