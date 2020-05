La presse sénégalaise met en exergue le coronavirus

Les journaux sénégalais, parvenus mardi à APA, traitent essentiellement du nouveau coronavirus qui étend dangereusement ses tentacules, bouleverse l’économie du pays et cause des décès.L’As souligne « une tragédie familiale » à la Médina (Dakar). Ce journal rapporte que le dixième décès lié au coronavirus est un homme de 58 ans qui habitait dans cette commune populeuse de la capitale et « lorsque sa tante a été informée de sa mort, elle a piqué une crise cardiaque » fatale.

Dans cette localité, de nombreux jeunes avaient fait de la violation du couvre-feu un jeu. Partant de là, Bamba Fall, l’édile de la Médina en appelle à la prise de conscience collective dans L’AS : « Nous n’avons jamais pensé qu’il allait succomber à cette maladie. Sa mort prouve que la (pathologie) est très sérieuse. C’est la raison pour laquelle, j’invite les Médinois, plus particulièrement les jeunes, à respecter les mesures édictées ».

L’Observateur renseigne que le patient du Covid-19 « est décédé le lundi 4 mai à 6h 30 à l’Hôpital Principal de Dakar où il était pris en charge. Il a rendu l’âme au quatrième jour de son hospitalisation ».

Poursuivant, ce journal annonce un « malaise au sein du Force Covid-19 ». L’Observateur révèle que « le per diem de 3,5 millions F CFA par membre (est) la source de discorde au Comité de suivi » de la mise en œuvre des opérations.

Selon ce quotidien, « ce sont (au total) 107 millions F CFA d’indemnité de session destinée aux trente membres (de cette structure). Mais il a suffi d’une seule réunion pour que des représentants de l’opposition fassent sauter cette rubrique du budget ».

Pendant ce temps, sous le titre « La longue attente », EnQuête fait savoir que « les acteurs du secteur privé attendent toujours l’effectivité des mesures d’accompagnement annoncées, en mars dernier, par le chef de l’Etat afin de leur permettre d’atténuer les effets négatifs de la pandémie sur leurs entreprises ».

Sud Quotidien se fait l’écho de « la détresse des hôpitaux » en notant de « fortes disparités en moyens et équipements entre Dakar et les (autres) régions ». A en croire ce journal, « le Covid-19 met à nu les hôpitaux. Deux mois à peine après son (irruption) sur le territoire national, (il a dévoilé) les vieilles tares d’un système sanitaire que les acteurs, (tout) comme les patients ou leurs accompagnateurs, n’ont cessé de déplorer ».

De son côté, Le Soleil indique que « 43 patients hospitalisés (sont) guéris en un jour ». D’après le quotidien national, « le Sénégal a enregistré hier son plus grand nombre de guérison ». Dans les colonnes de ce journal, le Professeur Ibrahima Seck, spécialiste en Santé publique « recommande un dépistage massif dans les foyers chauds en intégrant les personnes asymptomatiques. Il a, par contre, rejeté la voie de l’immunité collective théorisée par certains ».

En ce qui concerne le retour à l’école qui fait l’objet d’un vif débat, le Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses du Centre Hospitalier et Universitaire de Fann (Dakar), déclare dans Vox Populi que « c’est irresponsable de penser qu’il n’y aura pas de cas dans les écoles ».

Le Quotidien atteste que le hangar de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, autrefois utilisé pour le pèlerinage à La Mecque, est désormais « prêt » pour la « prise en charge des cas asymptomatiques ». Pour ce journal, « l’inauguration est imminente (puisqu’une plaque) fixée au mur, est enveloppée dans un papier pour masquer les écritures ».

Enfin, Le Soleil informe que le président de la République « Macky Sall a eu un entretien téléphonique (hier lundi) avec le Pape François » à propos de « l’annulation de la dette africaine ». Le chef de l’Etat, ajoute Le Quotidien, a mis à profit sa discussion avec le Souverain pontife pour l’inviter au Sénégal mais « le Pape (est) en salle d’attente » à cause du coronavirus.