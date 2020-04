La presse sénégalaise fait le décompte macabre du Covid-19

L’augmentation des décès liés au Covid-19 et la psychose grandissante causée par la pandémie au sein de la société sont les sujets les plus en vue dans les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA.« 8e et 9e morts du coronavirus ce week-end », titre Vox Populi, soulignant qu’un imam de 88 ans est mort chez lui à Thiès samedi avant qu’il ne soit imité, le lendemain soir à Touba, par une dame de 60 ans lors de son transfert au centre de traitement.

Libération déplore « 126 cas et 2 morts en 48 heures » et fait savoir que 86 personnes sont placées en quarantaine après le décès d’un imam à Thiès.

Le journal retrace par ailleurs le « parcours inquiétant » de la Guinéenne, testée positive au nouveau coronavirus, et « qui sème la psychose à Vélingara ».

Selon Le Quotidien, le cas importé a fait son « retour via Jakarta » dans le pays. La dame venue de Guinée a en effet empruntée une moto-taxi pour franchir la frontière, explique le journal.

L’Observateur dévoile « les secrets de la mort de Lamine Sène », l’imam de Bountou Dépôt de Thiès qui « pensait souffrir de simple grippe » avant de mourir du Covid-19.

Les cas communautaires aussi continuent de flamber et causent une « psychose générale à Tamba, Kaolack et Mbour », constate L’AS.

« La peur s’installe », souligne EnQuête qui publie un dossier sur la contamination des personnels de santé, avec des cas enregistrés à Dakar, Touba et Tambacounda. Le journal note que malgré les dotations de l’Etat, ces personnels « réclament des moyens de protection ».

Mais « unis nous vaincrons », dit en wolof (Sunu booloo dinanu am ndam) dans Le Soleil l’ambassadeur de France au Sénégal. Dans une grande interview qu’il a accordé au quotidien national, Philippe Lalliot a appelé à « souscrire à l’invite du président Macky Sall : mettre l’humain et l’humanité au cœur des relations internationales ».

En sport, le lutteur Boy Niang 2 raconte à Record comment il s’entraine chez lui. Dans le même journal, le président du CNG de lutte Alioune Sarr parle du débat agité par les gens qui demandent son départ.

Mais EnQuête estime qu’il refuse de jeter l’éponge : « Je répondrai présent tant que l’autorité me fait confiance ».En football, Stades scrute les dates de reprise des championnats européens et note que « le Calcio affine, la Premier League négocie ».