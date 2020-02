La presse sénégalaise dissèque les rapports de la Cour des comptes

Les quotidiens sénégalais reçus, samedi à APA, traitent en priorité des rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes, remis hier au Chef de l’Etat, Macky Sall.« Publication des rapports 2015, 2016 et 2017-Pluie de scandales sur la Cour des mécomptes », titre L’Observateur, notant que pour le Fesman 2010, « Sindiély (fille de l’ex président Abdoulaye Wade) achète des rideaux à 467 millions f cfa ».

Au ministère des Mines, le journal révèle que la DAGE de l’ex ministre Aly Ngouille Ndiaye est prise dans une gestion opaque des opérations budgétaires. « Port de Dakar : Cheikh Kanté (ex Dg et actuel ministre du Plan Sénégal Emergent) et les 100 millions f cfa de primes. Cices : Plus de 78 millions f cfa pour un simple désherbage », informe L’Observateur.

Se focalisant sur ces rapports, L’As écrit que « la Cour des comptes met à nu les cafards du régime ». « Le Cices loue un groupe électrogène à 119 379 078 f cfa », rapporte le journal, faisant dire à Vox Populi que la Cour décompte les laxisme des Dg ».

« La Cour refait ses comptes », renchérit Le Quotidien, soulignant que la Sncs, la Sogem et la Sones (sont) les plus grosses débitrices de l’Etat ».

A propos de la Tour des Mamelles, à Dakar, nos confrères informent que la Cour des comptes corrige la Caisse des dépôts et consignations (Cdc).

Pendant ce temps, Le Soleil informe que « 2564,79 milliards de f cfa (ont été) recouvrés en 2019 » par le Trésor public qui a réalisé une plus-value de 3,19 milliards.

Les quotidiens traitent également de la marche, hier à Dakar, du collectif Nio Lank qui lutte contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de l’activiste Guy Marius Sagna.

« Nio Lank maintient la pression. Jet de pierres contre Nio Lank : des blessés et des arrestations enregistrés », titre Sud Quotidien, là où EnQuête fait état de « Révolte et Guy mania ».

« Pourquoi Nio Lank mobilise autant », écrit Vox Populi à sa Une, dans lequel journal, Aliou Sané, coordonnateur du mouvement « Y en a marre » affirme que « le peuple souffre, les Sénégalais sont fatigués ».

En attendant, Walf Quotidien parle de la hausse des prix des denrées et titre : « La spirale continue. Après les carburants et l’électricité, l’huile prend l’ascenseur ».