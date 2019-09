La presse béninoise se fait l’écho du remaniement ministériel

Les journaux béninois parus ce vendredi font la part belle à la composition du nouveau gouvernement de Patrice Talon.L’Evènement Précis estime que « le 4ième gouvernement de Talon (est) une équipe de combat ». Le gouvernement de la République du Bénin est passé de 22 à 24 membres.

Pour Le Matin, le chef de l’Etat a essayé de remanier son équipe sans pour autant mettre en péril la charpente gouvernementale. Patrice Talon a ainsi renouvelé sa confiance à des personnes avec qui, il a commencé l’aventure en avril 2016.

Revenant sur « le sens et la portée du nouveau gouvernement », La Nation affirme que ce remaniement s’inscrit dans la logique de ces hommes d’Etat qui dirigent avec un sens élevé de la notion de service.

Le Progrès fait remarquer qu’il y a maintenant « cinq femmes » dans le nouveau gouvernement. A en croire Le Potentiel, « Talon s’offre un gouvernement de succès ». Pour sa part, Matin Libre regrette que « le remaniement (soit) réduit au Bloc Républicain et à l’Union Progressiste ».

Fraternité note que « les gros portefeuilles ministériels n’ont pas changé de titulaire depuis plus de trois ans ». Et ce journal d’en conclure que c’est « une sorte de prime à l’efficacité et à la compétence ».

C’est le Secrétaire Général du gouvernement qui a lu, jeudi soir, à l’antenne de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB, public) le décret portant composition de la nouvelle équipe gouvernementale.