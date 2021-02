La première dame de Mauritanie a visité la Fondation Grand Cœur au Tchad

En marge du Sommet des chefs d’Etat du G5 Sahel, en cours à N’Djamena, une rencontre entre la première dame de la république islamique de Mauritanie, Marienne Mint Mohamed Oul Bah et celle du Tchad a eu lieu à la Fondation Grand Cœur.

Recevant les deux premières dames au siège de l’institution, la Secrétaire Générale de la Fondation Grand Cœur a expliqué la vision, les domaines d’actions, les missions et l’organisation de la Fondation à Madame Marieme Mint Mohamed Valdhel Ould Bah, hôte de Hinda Deby Itno, par ailleurs présidente de ladite fondation.

Elle a fait le panorama des activités que la fondation mène sur le terrain. Des films y afférents ont également été projetés après explication. La Première Dame de la République Islamique de Mauritanie a reçu des cadeaux de la Fondation grand cœur.

A l’issu des échanges, Madame Marieme Mint Mohamed Valdhel Ould Bah a signé le livre d’or de la Fondation et rendu un hommage à la Présidente et les membres de la FGC et souhaitant plein succès aux missions de la Fondation.