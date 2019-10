La Poste de Côte d’Ivoire fera une «profonde mutation» (Ministre)

Le ministre ivoirien de l’Economie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo a annoncé mardi dans une déclaration transmise à APA que la poste de Côte d’Ivoire fera une «profonde mutation » au bénéfice des populations.« La Poste de Côte d’Ivoire va faire une profonde mutation pour répondre aux nombreux défis dans l’intérêt des populations et des usagers. Cela est d’autant plus vital que les clients accordent une attention toute particulière à la qualité du service qui se résume dans le triptyque Rapidité-fiabilité-sécurité», a indiqué M. Sanogo dans cette adresse faite à la faveur de la Journée mondiale de la poste (JMP) prévue mercredi.

Cette année, la célébration de la JMP se veut spéciale pour l’Union postale universelle ( UPU) dans la mesure où l’organisation fête à cette occasion ses 145 ans d’existence. Selon M. Sanogo, la Côte d’Ivoire qui abritera en août 2020 le 27è congrès de l’UPU, ne fait que gravir les échelons au plan international dans le secteur postal.

« A l’occasion de ce congrès, sera adoptée la nouvelle stratégie postale qui sera la feuille de route des activités du secteur postal au niveau mondial durant les quatre prochaines années, c’est-à-dire le cycle 2020-2024», a-t-il fait savoir se félicitant du « repositionnement de notre pays sur l’échiquier international » depuis 2012.

« Notre pays a été élu membre des Conseils d’administration de l’Union postale universelle ( UPU) et de l’Union panafricaine des postes ( UPAP). Par ailleurs, la Côte d’Ivoire occupe le poste de secrétaire exécutif de la conférence des postes des États de l’Afrique de l’ouest (CPEAO)», a entre autres énuméré M. Sanogo parlant des succès enregistrés par son pays.

Estimant que le présent et l’avenir des postes se trouvent dans l’électronique, la logistique et l’adressage, il a souligné qu’aujourd’hui le e-commerce et les services digitaux représentent une part importante de la réponse aux besoins constants des populations.

La Journée mondiale de la poste est célébrée chaque année, le 09 octobre, jour anniversaire de la création en 1874 de l’UPU. Ce jour a été déclaré Journée mondiale de la poste lors du congrès de cette institution postale en 1969 à Tokyo au Japon.