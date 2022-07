La politique fait les choux gras de la presse sénégalaise

L’actualité politique marquée par l’appel au concert de casseroles de l’opposition et le discours d’adieu de Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale, alimentent les quotidiens sénégalais reçus ce vendredi à APA.« Concert de casseroles hier, jeudi-Les populations ont encore remis ça ! », note Sud Quotidien dans sa manchette, informant que Dakar a encore retenti.

« Concert de casseroles et de klaxons-Un Bercy 2 de faible intensité ! », constate Le Témoin.

Le journal écrit que la casserolade à laquelle avait appelé hier le leader de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), Ousmane Sonko, a été beaucoup moins bruyante que la première. « La lassitude, le manque de communication et les préparatifs de la Tabaski sont passés par là », expliquent nos confrères du Témoin.

Cela fait dire à L’Observateur que c’était « le grand flop » et que le leader de Pastef (Ousmane Sonko) et Yewwi sont passés à la casserole car, il y avait « un silence glacial dans certains coins de Dakar et sa banlieue ».

« La mobilisation fait flop-Concert-référendum de Sonko : le désaveu des Sénégalais », titre Vox Populi, rappelant qu’il voulait « un bis spectaculaire » mais « les Sénégalais n’étaient pas show pour un concert de casseroles et de klaxons ».

« Appel à un concert de casseroles sur l’étendue du territoire-Leçons d’un fiasco », renchérit L’As qui, à propos de la fin du mandat de la 13e législature, informe que « Niasse vante ses réalisations ».

« Après 10 à la tête de l’Assemblée nationale-Niasse, le discours d’adieu », rapporte Le Quotidien, dans lequel journal, celui qui a présidé les 12e et 13e législatures affirme : « L’interprétation simultanée qui concerne six langues nationales et le français, est une réalité, depuis 2014, grâce à la coopération avec l’Union européenne ».

« L’opposant n’est pas l’ennemi, mais l’adversaire », soutient Moustapha Niasse dans Walf Quotidien.

« Retrait de son leader charismatique, absence de structuration, baisse de son quota au sein de Benno Bokk Yakaar (coalition présidentielle)-Afp (Alliance des forces de progrès), la grande épreuve ! », titre Sud Quotidien, soulignant que le départ de Niasse « plombe » l’espoir.

Pendant ce temps, EnQuête revient sur l’accident d’une pirogue à Kafountine (Sud) et s’exclame : « Encore 15 morts ! »

Selon ce journal, les corps ont été repêchés hier, au moment où le Procureur de Ziguinchor promet une application de la loi dans toute sa rigueur.

Le Soleil s’intéresse au budget 2023 du Sénégal et renseigne que « l’Etat table sur plus de 6000 milliards de Fcfa ».

« Perspectives économiques-Le budget monte à plus de 6 mille milliards. Entre 7,8 et 10,5 de croissance attendu », conclut Le Quotidien.