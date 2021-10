La politique en taille patron dans la presse sénégalaise

Les journaux sénégalais, reçus lundi à APA, traitent essentiellement du choc des ambitions dans la mouvance présidentielle et dans l’opposition à trois mois des élections locales.L’AS se fait l’écho de la « mésentente » dans la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar (Unis par le même espoir, en langue wolof). Les alliés, rapporte ce journal, ne s’entendent pas sur le choix des candidats dans certaines localités comme Yeumbeul Sud, Pikine (région de Dakar) et Tivaoune (région de Thiès).

Par contre, à Ndioum (Nord), « une marée humaine investit Cheikh Oumar Anne », remarque Vox Populi. Candidat à sa propre succession, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation s’est engagé à œuvrer pour le développement de sa ville.

Le spectre de la division plane aussi sur la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi (Libérer le peuple, en langue wolof). Pour la mairie de Dakar, indique Sud Quotidien, Barthélémy Diaz a réitéré sa candidature alors que des tractations seraient en cours pour consolider Soham Wardini, l’actuel édile de la capitale qui avait poursuivi le mandat de Khalifa Ababacar Sall emprisonné dans le cadre de l’affaire de la Caisse d’avance.

Pour sa part, WalfQuotidien affirme que « Macky (Sall) lance la conquête du Sud » en perspective du scrutin du 23 janvier 2022. En effet, indique ce journal, le Casa Sports, qui a remporté, samedi dernier, la Coupe du Sénégal aux dépens de Diambars, est allé au Palais pour présenter le trophée au président de la République. A en croire ce journal, l’objectif du chef de file de la mouvance présidentielle est de contester le leadership en Casamance de l’opposant Ousmane Sonko.

En tout cas, le Casa Sports a été « honoré » par Macky Sall, souligne Le Quotidien, non sans préciser que le chef de l’Etat, pour la 60e édition de la finale de la Coupe du Sénégal, a remis 30 millions F CFA au vainqueur et 20 millions F CFA au perdant.

Dans les colonnes de L’Observateur, un supporter du club casamançais a déclaré qu’ils se sont rendus au Palais pour montrer au locataire « leur amour et leur reconnaissance ». Toute une région « retrouve la joie de gagner », mentionne Le Soleil. Le quotidien national explique que le Casa Sports remporte la Coupe du Sénégal « dix ans après son dernier sacre » dans l’épreuve.

Interrogé par Stades, Joseph Koto, sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 23 ans et des locaux, soutient que Diambars, dont la plupart des joueurs sont de « petites tailles », a été mangé sur le plan physique par son adversaire.

Sur un tout autre sujet, Libération annonce qu’Ousmane Sonko « a introduit deux requêtes devant le juge du 2e cabinet assurant l’intérim du défunt doyen des juges, Samba Sall ». Les demandes de l’ancien Inspecteur des Impôts et Domaines, accusé de viols répétitifs sous la menace d’une arme à feu par une employée d’un salon de massage dakarois, portent sur « la délivrance d’une copie du dossier de la procédure et de l’audition au fond et une mainlevée du contrôle judiciaire ».

Enfin, sous le titre « La rançon de la négligence », EnQuête fait savoir que l’effondrement d’immeubles à Fann Bel-Air et à Guédiawaye (région de Dakar) a fait « six morts et quatorze blessés ».