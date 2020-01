La Politique à la une des journaux béninois

Les quotidiens béninois de ce mardi commentent largement l’actualité politique avec la vague de la ralliement des acteurs de l’opposition dans la mouvance présidentielle.« Animation de la vie politique, l’opposition sans boussole, guerre de ralliement à la mouvance » écrit en manchette Fraternité. Le quotidien fait remarquer qu’à chaque camp sa réalité et mentionne que loin de l’image de solidarité affichée avant, pendant et même juste après les législatives de 2019, l’opposition s’est laissée fissurer sur l’autel de la possibilité d’avoir une existence légale.

5 Minutes, le gratuit béninois note une ruée vers la rivière et ajoute que les adeptes de la gouvernance Talon regroupés essentiellement dans le Bloc Républicain et l’Union Progressiste font une crise de croissance synonyme d’incursions sur des territoires dont le contrôle leur échappait et de conquête d’acteurs politiques majeurs même dans les rangs de l’allié politique.

Matin Libre se demande « Que cachent les ralliements au Bloc Républicain (BR) et à l’Union Progressiste (UP) ? »

L’Informateur fait le constat que « La mouvance s’agrandit mais appelle à la vigilance ». Car pour ce quotidien, les loups peuvent être habillés en peau d’agneau.