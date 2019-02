La police peut être un instrument de réconciliation, selon l’opposant Mamadou Koulibaly

La police ivoirienne peut être « un instrument de réconciliation» en Côte d’Ivoire, a estimé jeudi à Abidjan, l’opposant ivoirien, Mamadou Koulibaly.« La Côte d’Ivoire n’a plus besoin de crise. On a besoin de réconciliation et la police peut être un instrument de réconciliation en se montrant nationale au service de tout le monde», a soutenu M. Koulibaly qui s’exprimait dans une vidéo diffusée sur la toile dans le cadre de sa web émission hebdomadaire dénommée « Jeudi, c’est Koulibaly ».

Dénonçant une « police politique » dans le pays dont les interventions sont faites selon « des critères politiques », M. Koulibaly a conseillé aux policiers ivoiriens de « ne pas agir comme des automates ».

« Est-ce que nous ne sommes pas face à une police qui abandonne sa mission régalienne de sécurisation de tous les citoyens pour se concentrer sur sa mission politique ? Est-ce que vous (policiers) êtes destinés à être les bras armés du régime ? Est-ce que vous ne créez pas de nouvelles frustrations qui vont être les sources des grandes crises à venir?», s’est entre autres, interrogé M. Koulibaly, ajoutant « qu’il faut reprendre la police pour en faire un instrument national».

« Ces hommes politiques qui vous manipulent passeront. Ne venez pas nous dire après que vous receviez des instructions. Vous n’êtes pas des robots», a-t-il dit à l’endroit des policiers déplorant que « vous créez beaucoup de frustrations ».

Économiste et enseignant-chercheur de formation, Mamadou Koulibaly a été le président de l’Assemblée nationale ivoirienne sous le régime de la refondation de Laurent Gbagbo.

Élu maire d’Azaguié (Sud ivoirien), sa ville natale, à l’issue des municipales ivoiriennes du 13 octobre dernier, il a exprimé son ambition d’être candidat à la présidentielle ivoirienne de 2020.