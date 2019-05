La nouvelle ministre britannique de la Défense, une eurosceptique audacieuse

Penny Mordaunt, qui a fait vendredi ses premiers pas en tant que ministre britannique de la Défense, est surtout connue du grand public pour ses positions eurosceptiques et sa participation à une émission de téléréalité en maillot de bain.

Avec cette nomination, Penny Mordaunt, 46 ans, est devenue la première femme ministre de la Défense du pays, poursuivant son ascension politique et nourrissant les rumeurs selon lesquelles elle pourrait un jour succéder à Theresa May.

Pour le moment, elle se dit « ravie » d’endosser ce rôle pour lequel elle a une solide expérience et qu’elle aurait longtemps convoité.

Mme Mordaunt a été promue mercredi après le limogeage brutal de son prédécesseur, Gavin Williamson, mis en cause pour des fuites dans la presse sur des discussions tenues lors d’un conseil de sécurité national, des accusations qu’il dément.

Vendredi, la nouvelle ministre participait aux côtés du prince William à une cérémonie à l’Abbaye de Westminster à Londres marquant le cinquantième anniversaire de la dissuasion nucléaire britannique en mer.

Penny Mordaunt peut se targuer d’avoir de l’expérience dans son sujet, ayant été secrétaire d’Etat chargée de la Défense et réserviste de la Royal Navy. Députée, elle représente la ville de Portsmouth, sur la Manche, où est située la principale base de la Royal Navy.

Son père était parachutiste et aurait choisi le prénom de sa fille d’après le HMS Penelope, un croiseur de la Seconde Guerre mondiale.

– Pénis et testicules –

La plupart des Britanniques connaissent Penny Mordaunt pour son ardent soutien au Brexit lors de la campagne du référendum de 2016. Mais elle a aussi été très critiquée pour avoir répété à maintes reprises que la Turquie était sur le point de rejoindre l’Union européenne.

Ses positions très pro-Brexit ont un temps fait penser qu’elle pourrait quitter le gouvernement, en désaccord avec la gestion du sujet par la Première ministre Theresa May, mais elle est restée loyale à la cheffe du gouvernement. Et son positionnement l’a rendue populaire auprès des militants du Parti conservateur.

Elle avait accédé à la célébrité en 2014 au Royaume-Uni en participant à l’émission de télévision « Splash! Le Grand Plongeon », lors duquel des célébrités se jettent à l’eau.

Depuis l’annonce de sa nomination, les images de la quadragénaire ratant son plongeon et faisant un plat ont été largement partagées sur les réseaux sociaux.

Mais Penny Mordaunt ne craint pas les controverses: la même année, lors d’un débat à la Chambre des communes, elle avait évoqué le fait qu’on lui avait enseigné dans la Marine « comment prendre soin de son pénis et ses testicules sur le terrain », soulignant l’inadaptation de ce discours pour les recrues féminines.

L’année précédente, elle avait fait un discours sur le bien-être des volailles, en réponse à un pari lancé par ses collègues de la Marine pour prononcer le plus de fois possible au Parlement le mot « cock », qui signifie à la fois « coq » et « pénis », selon la presse britannique.

Avant d’être élue députée en 2010, Penny Mordaunt avait fait carrière dans les médias et la communication.

Son prédécesseur à la Défense, Gavin Williamson, affiche un bilan mitigé à ce poste, mais a gagné le respect de nombreux militaires en obtenant davantage d’argent pour l’armée. Penny Mordaunt devrait à son tour se battre pour un budget plus important.

En prenant ses fonctions, elle a dit considérer comme « un honneur et un privilège de travailler avec les meilleures forces armées et civiles de défense du monde ».