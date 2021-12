La MS-Médias offre un arbre de Noël aux enfants des journalistes ivoiriens

La Mutuelle générale des agents des médias privés de Côte d’Ivoire (MS-Médias) a offert jeudi un arbre de Noël au profit de 200 enfants des membres de l’organisation.

Sous des bâches, dressées sur l’esplanade à proximité de l’immeuble abritant le siège de la MS-Médias à Cocody II Plateaux, dans l’Est d’Abidjan, les enfants, enthousiastes, ont été égayés par un clown et un artiste, avant de recevoir leurs cadeaux.

Cette année, la MS-Médias remet le couvert pour offrir des jouets aux enfants de ses adhérents. Selon M. Tchè Bi Tchè, le président du Comité d’organisation, il s’agit de la 4e édition de l’arbre de Noël de la mutuelle.

L’aventure de cette mutuelle a commencé en 2018. Le président du Conseil d’administration (PCA), M. Cissé Sindou, s’est réjoui de ce que cet arbre de Noël vient « terminer l’année, en famille, dans la fête » avec ces enfants qui « renforcent la famille MS-Médias ».

M. Cissé Sindou a salué le ministre ivoirien de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, parrain de cet évènement. Grâce à son soutien, les tout-petits ont eu de très beaux cadeaux.

La mutuelle permet aux agents des médias privés de Côte d’Ivoire de bénéficier d’une assurance maladie. Elle a développé en outre plusieurs produits dont un fonds de solidarité et un projet d’acquisition de terrains nus.

La MS-Médias envisage, par ailleurs, de construire un hôpital au profit de ses membres et des populations. En plus de l’assurance maladie par la prise en charge médicale, lancée en 2018, elle veut stabiliser ses comptes pour offrir plus de produits innovants à ses adhérents.