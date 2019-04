La migration professionnelle au menu d’un atelier à Nouakchott

Une cinquantaine d’experts locaux et internationaux et des représentants de plus de 20 pays prennent part à un atelier sur le rôle des Services Publics d’Emploi (SPE) dans le déploiement des politiques migratoires dont les travaux ont démarré mardi à Nouakchott, a constaté APA.Les participants devront, deux jours durant, examiner les problématiques essentiellement posées par la migration du travail de façon générale, les législations, les dispositifs et les expériences des différents pays en matière de déploiement des services aux migrants et aux candidats à la migration au départ comme au retour.

Il s’agit plus particulièrement de faire connaitre les dispositions prises au niveau des pays concernés et les dispositifs des services publics d’emploi pour l’accompagnement et la prise en charge des migrants.

Les différents panels étudieront des thématiques comme la migration professionnelle, les étapes de réalisation du projet de mobilité professionnelle, le cadre juridique des migrants, la formation professionnelle comme outil de réintégration ou encore les modalités d’intégration des publics issus de l’immigration.

Ces thématiques comprennent également le partenariat à mettre en œuvre pour faciliter l’intégration sur le marché de l’emploi national des publics issus de l’immigration et les expériences innovantes des SPE dans la gestion des flux migratoires et leurs forces et faiblesses dans l’accompagnement des projets de départ et de retour des migrants.

Par ses véritables défis et pour ce qu’il représente pour l’humanité, le sujet de l’immigration a polarisé le monde entier ces dernières années à travers les rencontres, les contacts directs et les actions, a déclaré le ministre mauritanien de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et de la Modernisation de l’administration, Seyidna Ali Ould Mohamed Khouna.

Ce dernier a ajouté que la stratégie mauritanienne de l’emploi adoptée par le gouvernement donnera un grand élan aux efforts déployés et renforcera le rôle de l’agence nationale de promotion de l’emploi des jeunes.