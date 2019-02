La Mauritanie abrite une partie de l’exercice militaire Flintlock 2019

La Mauritanie abritera une partie de l’exercice militaire multinational Flintlock 2019 qui connait la participation d’un certain nombre de pays occidentaux et africains, a annoncé l’état-major des armées mauritaniennes, mercredi dans un communiqué.Organisé cette année par le Burkina Faso, cet exercice se déroulera partiellement dans la ville d’Atar (400 kilomètres au nord de Nouakchott) entre les 18 et 28 février courant, a précisé l’état-major dans son communiqué.

Ce dernier a expliqué que ledit exercice vise à développer les capacités opérationnelles des pays africains du Sahel dans le cadre d’un partenariat multilatéral.

Il s’agit d’un évènement militaire annuel important qui matérialise la volonté des pays participants de rehausser le niveau de coopération militaire et sécuritaire dans la région du Sahel et du Sahara, a ajouté le communiqué.

L’état-major des armées mauritaniennes a considéré que cet exercice représente une opportunité d’échange d’expertises et d’expériences en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier.