La législation sur le gaz au menu de la presse sénégalaise

Les journaux sénégalais, parvenus mardi à APA, traitent principalement du vote d’un Code gazier mais aussi de l’installation officielle de la Commission de la carte de la presse.L’AS informe que le » Sénégal se dote de garde-fous » puisque le nouveau Code gazier a été adopté, hier lundi, par l’Assemblée nationale. À l’hémicycle, Mouhamadou Makhtar Cissé, le ministre du Pétrole et des Énergies a disséqué » les composantes de cette loi qui ne tiendra compte que des contrats qui seront signés dans l’avenir « .

Sud Quotidien indique que » Macky (Sall) valide son Code « . Dans les colonnes de ce journal, le ministre du Pétrole et des Énergies déclare : » Dans un contexte de découverte et d’exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières, le Sénégal vient d’adopter un nouveau Code gazier pour la valorisation de son gaz afin de booster le développement de l’économie nationale, le renforcement du mix-énergétique, l’indépendance énergétique, la réduction des coûts de l’électricité dans la perspective de l’atteinte de l’accès universel à l’énergie dès 2025 « .

Poursuivant dans Le Soleil, Mouhamadou Makhtar Cissé a fait savoir que c’est » un texte qui comble un vide dans la règlementation afin de permettre aux populations de mieux bénéficier des retombées gazières « .

Le Quotidien annonce que » la Commission de la carte de presse et de validation des acquis de l’expérience va bientôt commencer son travail « . En effet, rapporte ce journal, les membres de ladite commission, nommés le 15 janvier dernier, ont été installés hier (lundi) par le ministre de la Culture et de la Communication.

Dans WalfQuotidien, Abdoulaye Diop, ledit ministre, s’est félicité de la mise sur pied de cet organe de régulation, non sans souligner qu’au Sénégal, » la qualification de l’organe de presse est devenue confuse avec la multiplication des supports. On ne sait plus qui est journaliste et qui ne l’est pas « .