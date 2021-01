La jeunesse tchadienne porte la candidature de Me Abakar Djerma Aumi à la présidence de l’UAJ

Le Conseil national de la jeunesse du Tchad a organisé un point de presse le 27 janvier 2021 pour manifester son soutien à la candidature de Me Abakar Djerma Aumi tchadienne à la Présidence de l’Union Africaine de Judo (UAJ)

La communication portant soutient à la candidature du tchadien Abakar Djerma Aumi a été faite par Asdjim Belndoum, secrétaire à la communication, par ailleurs, porte-parole du Conseil national e la jeunesse du Tchad. Il a indiqué que : « s’il est aujourd’hui candidat à ce poste, c’est parce qu’il a la ferme conviction de pouvoir apporter un renouveau et un dynamisme croissant pour le développement et la promotion du judo africain ».

Le CNJT invite les jeunes à s’investir pour le bon déroulement de la réunion sur l’avenir du judo africain prévue du 12 au 14 février 2021. Laquelle connaitra la participation d’une vingtaine de pays. « La candidature d’Abakar Djermah Aumi est une fierté pour la jeunesse tchadienne », a déclaré le porte-parole du CNJT.

L’actuel président du Comité olympique et sportif (Cost), Abakar Djermah Aumi avait annoncé sa candidature sur sa page Facebook : « Je voudrais informer au nom du Ministère de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l’Emploi du Tchad, du Mouvement Sportif Tchadien, la grande famille du judo africain et au nom de la famille du judo tchadien que je suis candidat à l’élection à la Présidence de l’Union Africaine de Judo (UAJ) dont l’Assemblée Générale Elective est prévue en Avril 2021 »

L’élection de l’UAJ se tiendra au Maroc, le 18 mai 2021. Le candidat du Tchad est soutenu par plusieurs pays et une trentaine de fédération.

Abakar Djermah Aumi : dévoile son programme de développement du judo en Afrique