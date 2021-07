La Guinée déclare la fin de l’épidémie Ebola

Le gouvernement guinéen avait officiellement déclaré, le 14 février dernier, la résurgence d’Ebola au sud du pays.Deux mois de bataille acharnée ont suffi pour venir à bout du virus Ebola qui sévissait à Gouécké, à 42 km de N’zérékoré (sud). « Je suis heureux de déclarer solennellement au nom du Chef de l’Etat, la fin de la résurgence de l’épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée. En effet, depuis 90 jours, aucun cas positif n’a été notifié après la sortie du dernier malade du centre de traitement », a soutenu le ministre guinéen de la Santé, Rémy Lamah.

Les expériences acquises entre 2014 et 2016 ont grandement contribué à cette victoire contre l’épidémie. Durant cette période, la Guinée et ses voisins, le Libéria et la Sierra-Leone, avaient durement été frappés par la maladie à virus Ebola.

« La gestion efficace de cette résurgence de la maladie à virus Ebola a montré les performances acquises par notre système de surveillance après la terrible épreuve de 2014-2016. Nous devons tous œuvrer à préserver et à améliorer ces acquis dans l’optique de riposter efficacement contre toute épidémie et urgence de santé publique », a indiqué M. Lamah.

Parmi les 16 cas confirmés et 7 cas probables, 12 décès ont été enregistrés après cette résurgence.

Quatre-vingt-dix jours de surveillance consolidée ont encore été décrétés afin d’avoir la totale assurance de la fin de la maladie à virus Ebola dans le pays.