La Guinée-Bissau 178ème au classement mondial de l’indice de développement

Al-hadje Tanzigora, le Coordinateur général de la Coalition des organisations de défense des droits de l’enfant en Guinée-Bissau (Codedic-GC) a informé, ce mercredi, que la Guinée-Bissau occupe la 178ème place du classement mondial de l’indice de développement.La Guinée-Bissau, avec 0,224 comme indice de développement, est 178ème sur un classement de 188 pays. A en croire Al-hadje Tanzigora, la pauvreté en Guinée-Bissau est « multidimensionnelle » avec notamment 58,4 % de la population qui vit dans une extrême pauvreté.

S’exprimant en conférence de presse, le Coordinateur général de la Coalition des organisations de défense des droits de l’enfant en Guinée-Bissau a indiqué que, malgré les efforts du pays pour le développement, « les données montrent qu’il est encore loin de relever les défis nationaux et internationaux ».

En outre, pour la mise en œuvre de la Charte africaine du droit et du bien-être des personnes et des enfants, Al-hadje Tanzigora a déclaré que le rapport alternatif en Guinée-Bissau montre la volonté de la société civile de surveiller l’Etat afin qu’il respecte ses engagements nationaux et internationaux.