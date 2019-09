La Grande course éthiopienne baptisée « Meilleure course internationale »

La Grande course éthiopienne est baptisée la « Meilleure course internationale », a appris APA mardi.La Grande course éthiopienne est un événement annuel de course sur route de 10 kilomètres qui se tient à Addis-Abeba tous les ans depuis 2001.

La dernière course a eu lieu le 18 novembre 2018 avec 44.000 participants, ce qui en fait la plus grande course sur route de 10 km en Afrique.

La 19ème édition de la Grande course éthiopienne TOTAL sur 10 km aura lieu le 17 novembre prochain.

Avec 45.000 participants, la course est devenue la plus grande course sur route en Afrique. Elle a été qualifiée de « Course la plus excitante du monde ». La course se déroule à 2.400m d’altitude.