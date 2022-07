La France apporte une aide budgétaire de 10 milliards de FCFA au Tchad

La France accorde une aide budgétaire de 10 milliards de FCFA au Tchad. L’accord a été paraphé entre le ministre tchadien des finances et l’ambassadeur de France au Tchad.

Le jeudi 7 juillet 2022, le ministre des Finances et du Budget, M. Tahir Hamid Ngulin, et l’ambassadeur de France au Tchad, M. Bertrand Cochery, ont procédé à la signature de la convention d’une nouvelle subvention d’aide budgétaire d’un montant qui s’élève cette année à 15 millions d’euros, soit 10 Milliards de FCFA.

En 2020, 7,5M€ d’Aide Budgétaire Globale avaient été consacrés à la lutte contre la Covid-19. Une aide supplémentaire d’un montant de 5M€ ont été fléchés en appui au pacte social porté par le gouvernement en 2021.

Une nouvelle aide alimentaire programmée pour appuyer trois nouveaux secteurs

Pour l’année 2022, l’octroi de cette nouvelle Aide Budgétaire Globale de 15 millions d’euros, soit 10 milliards de FCFA, appuie de nouveaux secteurs d’affectation conformément aux priorités définies conjointement par les autorités tchadiennes et françaises. Cette aide se décline autour de 3 volets social, « Modernisation de l’Etat » et économique abondés chacun à hauteur de 5 millions d’euros, soit 3,3 milliards de FCFA.

Volet social : faire face à la crise alimentaire

Le Tchad, et plus largement la région Sahel, connaissent en 2022 un grave épisode d’insécurité alimentaire dont l’amplitude n’a pas été enregistrée depuis 15 ans. Selon les données des Nations-Unies, 5,5 millions de tchadiens auront ainsi besoin d’une aide humanitaire d’urgence en 2022. Cette crise trouve principalement ses racines dans la mauvaise récolte de 2021 liée à un arrêt précoce des pluies, mais elle s’est amplifiée par l’agression russe en Ukraine et le blocus des exportations ukrainienne qui perturbe les marchés agricoles mondiaux. Le volet social de cette aide est un appui à la réponse nationale pour faire face à la crise alimentaire et contribue à la reconstitution des stocks de vivres de l’Office National pour la Sécurité Alimentaire (ONASA).

Cette aide budgétaire s’insère dans un programme complet d’appui à la sécurité alimentaire de la France au Tchad :



L’initiative FARM, lancée par le Président de la République avec l’Union africaine, l’Union européenne et le G7 afin de prévenir les effets désastreux, pour la sécurité alimentaire mondiale, de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le fonds MINKAqui appuie l’ONASA pour mieux répondre aux besoins des populations tchadiennes lors de situations de crise alimentaire. L’Aide Alimentaire Programméequi permet d’appuyer le gouvernement et des structures de ma société civile internationales, mais également nationales.

Volet « Modernisation de l’État » : une meilleure gouvernance territoriale et financière

Un deuxième volet « modernisation de l’État » est consacré à l’appui pour une meilleure gouvernance territoriale et financière. Il concernera le Ministère des Finances et du Budget, mais aussi le Ministère de l’Administration du Territoire et le Ministère de l’Économie et de la Planification du Développement, et tout particulièrement leurs démembrements dans les provinces.

Volet économique : apurer la dette intérieure du Tchad vis-à-vis du secteur privé

Le volet économique est destiné à contribuer au plan d’apurement de la dette intérieure du Tchad vis-à-vis du secteur privé. Il permet à la fois à l’État de se désendetter, et aux entreprises nationales ou régionales qui opèrent au Tchad de retrouver des marges de manœuvre financières en voyant leurs créances honorées.

Source : Ambassade de France au Tchad