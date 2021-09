La France accorde une aide budgétaire de près de 10 milliards de FCFA au Tchad

Une convention d’appui budgétaire d’un montant de 15 millions d’€ a été signé ce 29 septembre. C’est une nouvelle aide que la France octroie au Tchad. Cet argent est destiné au secteur de la santé et la modernisation des finances publiques.

Le Ministre des Finances et du Budget, M. Tahir Hamid NGUILIN, le Premier Conseiller de l’ambassade de la France au Tchad, M. Gilles ROUSSEY et le Directeur de l’Agence Française de Développement (AFD), M. Philippe CHEDANNE ont procédé ce mercredi 29 septembre 2021 à la signature d’une convention d’appui budgétaire d’un montant de 10 milliards. Cet argent permettra d’appuyer le secteur de la santé. Egalement, d’accompagner la modernisation des finances publiques et le redéploiement du SIGFIP dans les Institutions sous-tutelles et les provinces du pays.

Concrètement cette subvention sera repartie ainsi qu’il suit. « 1,594 milliard de F CFA au profit de trois hôpitaux nationaux et du Centre National de Transfusion Sanguine ; 1,261 milliard de F CFA au profit des vingt-trois hôpitaux provinciaux ; 0,430 milliard de F CFA au profit de programmes nationaux ; 5,437 milliards de F CFA au profit de l’informatisation et de l’interconnexion des services économiques et financiers du Tchad ; 0,612 milliard de F CFA destiné au renforcement des fonctions de contrôle de la Chambre des Comptes et de l’Inspection Générale des Finances ; 0,455 milliard de F CFA en soutien aux administrations déconcentrées du ministère des finances ; 0,050 milliard de F CFA au profit du Comité National de Coordination du G5 Sahel », détaille Le Sahel.