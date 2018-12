La fonction de président de conseil régional désormais compatible avec celle de membre de gouvernement

La fonction de Président de Conseil régional est désormais compatible avec celle de membre de gouvernement, selon une ordonnance prise, mardi, lors d’un Conseil de ministres présidé par le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative du pays.Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Tiémoko Touré, également ministre de la communication et des médias, cette modification du code électorale de 2000 vise « à maintenir la cohésion et le fonctionnement régulier du Conseil régional en toute circonstance notamment celle de la nomination du Président du Conseil régional en qualité de membre de gouvernement».

«Tout comme celle du maire, la fonction de président de Conseil régional peut désormais être exercée par le membre de gouvernement », a précisé M. Touré à l’issue de cette réunion gouvernementale.

« C’est une mise en conformité, un parallélisme des formes», a conclu le porte-parole du gouvernement.