La FIFA suspend le président de la CAF pour 5 ans pour détournement de fonds

Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad est suspendu de toutes activités relatives au football. La décision lui a été notifiée ce 23 novembre par la commission d’éthique de la Fifa

La Commission d’Éthique indépendante a jugé Ahmad Ahmad, président de la Confédération Africaine de Football (CAF) et vice-président de la FIFA, coupable d’avoir enfreint les articles : « 15 (Devoir de loyauté), 20 (Acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages) et 25 (Abus de pouvoir) de l’édition 2020 du Code d’éthique de la FIFA, ainsi que l’art. 28 (Détournement de fonds) de son édition 2018 ».

Il est suspendu pour 5 ans et sommer de par une amende de 200.000 francs suisse pour les faits de détournements de fonds. C’est sur la base des informations recueillies par la chambre d’instruction de la Fifa que le malgache de 60 ans a été frappé. L’enquête a porté sur diverses questions susmentionnées.

La Fifa a précisé que les griefs de l’instance seront détaillés dans la décision intégrale et publié sur son site dans soixante jours.