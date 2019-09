La Fédération égyptienne de l’Assurance et la FMSAR s’allient pour booster leur coopération

La Fédération égyptienne de l’Assurance (IFE) et la FMSAR ont signé, mardi à Marrakech, une convention de partenariat qui a pour ambition de renforcer leurs liens de coopération dans les domaines de l’assurance et de la réassurance.Signée en marge de la 26ème Conférence de la Fédération Afro-Asiatique d’Assurance et de Réassurance (FAIR-2019), tenue du 23 au 25 septembre 2019 à Marrakech, cette convention s’assigne pour objectif de renforcer les rapports qu’entretiennent les deux marchés en favorisant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques notamment dans les domaines du développement durable, de la micro-assurance, des événements catastrophiques et de l’assurance agricole.

Cette convention permettra également aux deux marchés d’échanger sur leurs cadres réglementaires, de mettre en place des formations professionnelles et de partager les études et recherches réalisées pour le secteur.

Placée sous le thème « les nouvelles barrières économiques dans les marchés afro-asiatiques des assurances », la 26ème FAIR-2019 a accueilli le gotha du secteur de l’assurance avec plus de 900 participants représentants de compagnies d’assurances et de réassurances d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe.

Au premier jour de cette conférence, organisée à l’initiative de la Société centrale de réassurances (SCR), le Maroc, en la personne de Youssef Fassi Fihri, a été élu pour un mandat de deux ans président de la Fédération Afro-asiatique d’assurance et de réassurance (FAIR).

Lors de ce conclave, les participants ont identifié les voies et les solutions idoines pour permettre au secteur de l’assurance et de la réassurance de jouer pleinement leur rôle et notamment la sécurisation des personnes et des biens et la mobilisation de l’épargne pour la région Afrique-Asie.

Organisée tous les deux ans alternativement en Afrique ou en Asie par la « Fédération Afro-Asiatique d’Assurance et de Réassurance», les conférences FAIR regroupent l’ensemble des professionnels des régions Asie, Afrique et Moyen-Orient et constituent des Etats-généraux de la profession au sein desdites régions.

Portant l’objectif du développement de l’industrie des assurances dans les pays afro-asiatiques et visant à promouvoir la coopération entre les sociétés d’assurance et de réassurance d’Afrique et d’Asie, par le biais d’un échange régulier d’informations, de compétences et du développement des relations commerciales, la « Fédération Afro-Asiatique d’Assurance et de Réassurance » (FAIR) a vu le jour en septembre 1964 et s’inscrit en suite de la Déclaration de Bandung dans son chapitre relatif à la coopération économique.

La FAIR est structurée en Pool (par branche) avec l’idée d’utiliser le système de pool de réassurance au profit des entreprises afro-asiatiques. La Société Centrale de Réassurance est ainsi chef de file du Pool FAIR Aviation depuis Novembre 1989.

FAIR comprend aujourd’hui 245 membres issus de 54 pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen Orient.