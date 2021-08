La CUA appelle le Maroc et l’Algérie à s’abstenir de tout acte de nature à inciter à l’escalade

Le Président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat, a exprimé son profond regret la rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc, pays piliers de l’UA.Dans un communiqué publié ce jeudi, M. Moussa Faki, déplore « toute détérioration des relations fraternelles, historiques, multidimensionnelles des deux États et des deux peuples maghrébins frères ».

Le Président de la Commission appelle les dirigeants des deux pays à « s’abstenir de tout acte de nature à inciter à l’escalade », les appelant à s’engager « résolument » dans une logique de « paix et de coopération fructueuse dans les intérêts bien compris des deux peoples ».

Il réitère l’entière disponibilité de l’UA à « promouvoir toute initiative en vue de la reprise de leurs relations fraternelles au service de la paix et la prospérité au Maghreb et en Afrique », conclut le communiqué.

L’Algérie a décidé mardi de rompre ses relations diplomatiques avec Rabat avec effet immédiat. « L’Algérie a décidé de rompre les relations diplomatiques avec le royaume du Maroc à partir de ce jour » en raison d’ « actions hostiles » du Royaume à l’égard de son pays, a annoncé le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a lu une déclaration au nom du président algérien.

Dans sa réaction, Rabat a « pris note de la décision unilatérale des autorités algériennes, de rompre, à partir de ce jour, les relations diplomatiques avec le Maroc », a indiqué le ministère marocain des Affaires étrangères.

« Le Maroc regrette cette décision complétement injustifiée mais attendue – au regard de la logique d’escalade constatée ces dernières semaines – ainsi que son impact sur le peuple algérien », a souligné le ministère.

Le Royaume rejette « catégoriquement les prétextes fallacieux, voire absurdes, qui la sous-tendent », ajoute-t-on.

« Quant à lui, le Royaume du Maroc restera un partenaire crédible et loyal pour le peuple algérien et continuera d’agir, avec sagesse et responsabilité, pour le développement de relations intermaghrébines saines et fructueuses », a conclu la même source.