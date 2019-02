La CPI ordonne la libération sous conditions de Gbagbo et Blé Goudé

La Chambre d’appel de la Cour pénale internationale ( CPI) a décidé vendredi à l’unanimité de la libération sous conditions de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la jeunesse Charles Blé Goudé.« La chambre d’appel de la CPI a décidé à l’unanimité d’imposer les conditions à la mise en liberté de M. Gbagbo et Blé Goudé dans un Etat disposé à les accepter sur son territoire et désireux et apte à faire respecter les conditions fixées par la chambre d’appel», indique un communiqué de cette juridiction pénale internationale transmis à APA.

« La Chambre d’appel a chargé le greffier de la CPI d’identifier et de conclure des accords avec des Etats disposés à accepter M. Gbagbo et/ou M. Blé Goudé sur leur territoire et à faire respecter les conditions imposées», précise la juridiction.

Le 15 janvier dernier que la Chambre de première instance de la CPI avait ordonné l’acquittement et la libération immédiate de MM. Gbagbo et Blé Goudé. Une décision qui a fait l’objet d’un appel du procureur Fatou Bensouda.

Les deux hommes dont le procès a duré près de sept ans, étaient poursuivis pour quatre chefs de crimes contre l’humanité commis pendant la crise postélectorale ivoirienne de 2010-2011 qui a fait officiellement 3000 morts.