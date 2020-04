La Côte d’Ivoire passe le cap de 300 cas confirmés au Covid-19

La Côte d’Ivoire a enregistré, lundi, 62 nouveaux cas de Covid-19, portant à 323 le nombre total de cas confirmés dont 41 guéris et trois décès, selon un bilan du ministère ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique.« Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique a enregistré ce lundi 6 avril 2020, 62 nouveaux cas d’infections à Covid-19 sur 138 échantillons prélevés, portant à 323 le nombre total de cas confirmés et quatre nouveaux guéris soit 41 personnes guéries », indique un communiqué.

La répartition de ces 62 nouveaux cas confirmés donne 58 cas à Abidjan avec plus de cas dans les Districts sanitaires de Cocody-Bingerville et de Treichville-Marcory, souligne le communiqué qui relève que quatre cas proviennent de l’intérieur du pays notamment à Adiaké (Sud-est).

Le ministre d’Etat, en charge de la Défense en Côte d’Ivoire, Hamed Bakayoko, a annoncé avoir été testé positif au Covid-19 suite à un prélèvement effectué dimanche mais ne présente aucun signe de la maladie.