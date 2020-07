La Côte d’Ivoire franchit la barre des 10 000 malades de la Covid-19

Près de quatre mois après la déclaration du premier malade de la Covid-19 en Côte d’Ivoire, le 11 mars dernier, le pays a franchi vendredi la barre des 10 000 contaminés, enregistrant au total 10 244 cas confirmés avec 4726 guéris, 70 décès et 5448 cas actifs.L’information a été donnée par le ministère ivoirien de la santé et de l’hygiène publique dans son point quotidien sur l’évolution de cette pandémie en Côte d’Ivoire. Selon les autorités sanitaires, le pays a enregistré ce vendredi 252 nouveaux cas confirmés, 66 nouveaux guéris et 02 nouveaux décès.

Le ministère rappelle par ailleurs que la pandémie n’est pas terminée exhortant les populations au strict respect des mesures barrières contre cette maladie.

Le gouvernement ivoirien, au regard de l’évolution de la maladie, a pris certaines mesures. Il s’agit notamment de l’isolement du Grand Abidjan, la fermeture des boîtes de nuit et la restriction des rassemblements.