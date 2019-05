La Côte d’Ivoire et le Portugal signent à Abidjan trois accords de coopération

La Côte d’Ivoire et le Portugal ont signé, mardi à Abidjan, trois accords de coopération dans les domaines de l’administration, du sport et de l’éducation, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne où le chef de la diplomatie portugais effectue une visite.Ces accords ont été signés lors de la 3ème session de la Commission bilatérale ivoiro-portugaise qui s’est déroulée en présence des ministres des affaires étrangères Augusto Santos Silva et Marcel Amon Tanoh.

Le protocole de coopération entre le ministère de la Présidence et de la modernisation administrative de la République portugaise et le ministère de la modernisation de l’administration du service public ivoirien signé par les ministres Raymonde Goudou Coffie et Augusto Santos Silva concerne les domaines du digital et de l’innovation de la Fonction publique.

Quant aux deux accords signés entre l’hôte ivoirien et le ministre des affaires étrangères Marcel Amon Tanoh, ils sont relatifs à la coopération dans les domaines des sports et des Programmes de formation à la langue Portugaise pour le personnel diplomatique du ministère.

«Le Portugal a salué le rôle joué par la Cote d’Ivoire en faveur de la sécurité international en tant qu’actuel membre non permanent de Conseil de sécurité de l’ONU, de la stabilité régionale notamment au niveau de la Guinée- Buissau », indique le Procès-verbal (PV) lu par le Directeur général des relations bilatérales de Côte d’Ivoire, Louis Bony au terme des travaux.

« Les deux ministres ont convenu que la piraterie maritime dans le Golfe de Guinée est un frein au développement du trafic maritime et entendent mutualiser leurs efforts pour lutter efficacement contre ce fléau », souligne le procès-verbal .

« Je souhaite que le Comité paritaire de suivi et d’évaluation joue son rôle. Il faut qu’on fasse l’évaluation des accords signés », a souhaité le ministre Amon Tanoh.

Une visite du Président Portugais, Marceli Rebelo De Souza es prévue les 13 et 14 juin.