La Côte d’Ivoire envisage d’irriguer par aspersion pivot 2000 ha de parcelles rizicoles

Le ministère ivoirien de la promotion de la Riziculture envisage d’aménager et d’irriguer par aspersion pivot 2000 hectares de parcelles rizicoles au travers d’un projet intégré devant permettre de créer un système de mécanisation au profit des producteurs.

Dans l’exécution de ce projet, le ministre de la promotion de la Riziculture, Gaoussou Touré, a eu une séance de travail le 18 février 2021, à son Cabinet avec une délégation de l’entreprise Mitrelli conduite par son directeur sous-régional, Tamir Koltunoff.

Le projet rizicole intégré est prévu sur une superficie de 2000 hectares (ha), extensible à 4000 ha en cas de succès, et devrait permettre d’aménager et d’irriguer par aspersion pivot 2000 ha de parcelles rizicoles.

Il devrait également permettre de créer un centre de mécanisation pour des prestations au profit des riziculteurs sur l’autorité du leader de pôle de la zone retenue. Grâce à ce centre, ce système d’aspersion à rampes, le moins coûteux pour irriguer les fermes, sera divulgué.

Le ministre de la promotion de la Riziculture, Gaoussou, a assuré ses hôtes que tout sera mis en œuvre par son département pour que ce projet prenne forme en collaboration avec les leaders de pôle pour le plus grand bonheur des producteurs.

Ce projet permettra par ailleurs d’apporter tous les appuis en intrants et conseils agricoles aux riziculteurs d’installer des usines de dernière génération, totalement digitalisées, de créer des silos et magasins de stockage ainsi que la logistique et la mise en place de fonds de roulement des usines.

Tous les investissements devraient être réalisés par convention BOT (Build operate transfer) entre la société Mitrelli et le leader de pôle ; l’objectif étant de contribuer à la sécurité alimentaire et à l’atteinte des objectifs de la Stratégie nationale de développement de la riziculture (SNDR, 2020-2030).

M. Tamir Koltunoff, le chef de délégation, qui a exposé les projets et grands chantiers de sa structure pour le développement rizicole en Côte d’Ivoire, a fait savoir que sa structure, experte en irrigation propose des systèmes agricoles respectueux de l’environnement et qui maximisent les résultats.

Ces principes qui épousent les objectifs de la Stratégie nationale de la riziculture n’ont pas laissé le ministre de la promotion de la Riziculture indifférent. M. Touré s’est dit satisfait des opportunités qu’offre cette structure, espérant une autosuffisance en riz de la Côte d’Ivoire avant 2025.

Outre l’objectif de l’autosuffisance du pays en riz de bonne qualité avant 2025, ce projet rizicole vise aussi à assurer et faire de la Côte d’Ivoire l’un des plus grands pays africains exportateurs de riz à l’horizon 2030.

Le ministre Gaoussou Touré a reçu une invitation de l’entreprise en Israël afin de s’imprégner des réalités sur le développement technologique en matière de riziculture. Israël est un pays réputé pour ses techniques culturales très avancées.