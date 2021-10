La Côte d’Ivoire édicte 7 stratégies digitales dont la « confiance numérique »

La Côte d’Ivoire qui envisage d’être un hub numérique, met en place sept piliers stratégiques du digital dont la « confiance numérique » qui devrait permettre de sécuriser la signature électronique.

Ces sept piliers stratégiques dans le domaine du digital visant à développer le numérique en Côte d’Ivoire, ont été présentés, vendredi, par le ministre de l’Économie numérique, des Télécommunications et de l’innovation, Roger Adom, à la Primature.

La stratégie digitale vise à mettre en place un cadre légal, a dit M. Roger Adom, avant d’ajouter « notre ambition est d’avoir une économie numérique qui crée de la valeur, des emplois et qui favorise des investissements en matière de numérique ».

La première stratégie est de déployer une infrastructure numérique qui met un accès abordable aux services numériques partout en Côte d’Ivoire pour éviter la fracture territoriale, en impliquant le secteur privé.

La seconde stratégie, selon M. Roger Adom, est d’avoir des services numériques au niveau des administrations, qui permette une digitalisation des process et la demande des actes et services en ligne depuis chez soi.

Troisièmement, la stratégie met le focus sur les services financiers, les transactions et les paiements digitaux. M. Roger Adom a souhaité l’inter-opérationnalité entre les services digitaux avec des plateformes sécurisées.

Le capital humain se positionne au quatrième point de cette stratégie qui vise le développement des compétences numériques. Dans ce contexte, plusieurs structures sont mises en place pour accompagner des initiatives.

La cinquième stratégie devrait permettre de créer un environnement des affaires propice à l’investissement afin de favoriser les investissements dans le domaine du numérique. Elle vise aussi à attirer des investisseurs dans le secteur du digital.

Quant à la sixième stratégie, elle vise l’innovation afin que la Côte d’Ivoire deviennent un hub numérique dans la sous-région et favorise les champions nationaux. La septième stratégie, elle, met l’accent sur la confiance numérique avec un système digital sécurisé.

Ces orientations stratégiques sont assorties de projets cadres. Le ministère de l’Économie numérique, des Télécommunications et de l’innovation veut en outre adresser la sécurité de cybersécurité et travaillé à soutenir les start-up et l’innovation.