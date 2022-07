La Côte d’Ivoire compte près de 30 millions d’habitants

Les jeunes représentent 75,6% de la population ivoirienne.Le Recensement général de la population et de l’habitat 2021 (RGPH 2021) révèle que la Côte d’Ivoire compte 29,389 millions d’habitants, dont 22,840 millions d’Ivoiriens (78%) et 6,435 millions de non Ivoiriens (22%).

Le pays compte également 5.616.487 ménages ordinaires, selon les chiffres communiqués par le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, au terme du conseil des ministres de mercredi 6 juillet 2022.

La population est composée en majorité d’hommes avec un effectif de 15.344.990, soit 52,2%, contre 14.044.169 de femmes, soit 47,8%.

L’analyse dynamique de la population montre un taux de croissance démographique moyen annuel de 2,9% entre 1998 et 2021. Ce taux est en constante baisse comparativement aux différents recensements précédents, soit 3,8% entre 1975 et 1988 ; 3,3% entre 1988 et 1998.

Toutefois, la population de la Côte d’Ivoire demeure encore très jeune avec 75,6% de la population totale qui a moins de 35 ans.

Le Recensement général de la population et de l’habitat de 2021 (RGPH 2021) prendra définitivement fin avec la production des répertoires des localités, des rapports thématiques et des monographies régionales. Il a été réalisé sur la période du 8 novembre au 14 décembre 2021, suivi de l’enquête post-censitaire qui s’est déroulée du 17 mars au 10 avril 2022.