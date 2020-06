La Côte d’Ivoire célèbre la Journée africaine des frontières mardi

La Journée africaine des frontières qui est célébrée le 07 juin de chaque année par plusieurs pays africains, sera officiellement commémorée en Côte d’Ivoire, mardi prochain autour du thème, «La Covid-19 face aux défis de la sécurité, de l’intégration et du développement frontalier dans l’espace CEDEAO».Selon un communiqué de Diakalidia Konaté, le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d’Ivoire (CNFCI) transmis vendredi à APA, le choix du thème de cette célébration traduit la volonté du gouvernement ivoirien d’inscrire la problématique de la gestion des frontières au cœur des axes essentiels du programme socio-économique de la Côte d’Ivoire dans un contexte mondial marqué par la pandémie à la Covid-19.

Il s’agira non seulement d’informer et de sensibiliser les acteurs frontaliers, les responsables de l’administration et le grand public sur plusieurs thématiques en lien avec la gestion des frontières, mais également à faire la promotion de la coopération transfrontalière dans les espaces transfrontaliers pour y entretenir et renforcer une coexistence pacifique, explique M. Konaté.

Poursuivant, il annonce que la CNFCI qu’il dirige projette de se doter d’ici la fin de cette année, d’un document des politique et stratégie nationales de gestion intégrée des frontières. « Nul doute que cet outil stratégique de prise de décision permettra à la Côte d’Ivoire d’apporter la sécurité, la paix et le développement à ses frontières, notamment aux populations qui y vivent», estime M. Konaté.

«Les frontières constituent des lieux d’entrée de la maladie ( la Covid-19) sur notre territoire. C’est pourquoi, votre implication est essentielle pour endiguer ce mal », lance le secrétariat exécutif de la CNFCI aux populations, assurant que l’exécutif ivoirien a fait sa part en prenant les mesures sanitaires et de prévention pour enrayer cette pandémie dans le pays.

Créée par décret en juillet 2017, la Commission Nationale des Frontières de la Côte d’ivoire (CNFCI) a pour mission d’assister le gouvernement dans la conception, la définition et la mise en œuvre des politique et stratégie nationales de gestion des frontières.